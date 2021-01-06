مصر تسجل 1119 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك حتى مساء الثلاثاء إلى 144 ألفاً و583 إصابة والوفيات إلى 7918 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 813 شخصاً وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 115 ألفاً و414 شخصاً.