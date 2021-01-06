الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجّلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 3900 شخص من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنه بين الساعة 20,30 من مساء الاثنين والساعة 20,30 من مساء الثلاثاء سجّلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 3930 شخصاً وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين بالفيروس.