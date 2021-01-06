شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية : ارتكبت أخطاءً في السياسة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون بارتكاب أخطاء في السياسة الاقتصادية، وذلك في مستهل مؤتمر جديد لحزب العمال الحاكم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأربعاء.

وقال كيم في مستهل كلمته في بيونج يانج إنه تم التخلف عن تحقيق أهداف الخطة التنموية الخمسية التي تم وضعها في 2016 "في معظم الجوانب"، حسب وكالة الأنباء المركزية.

ووعد كيم بأن يبحث الحزب عن طريقة جديدة "لتحقيق قفزة جذرية للأمام".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية بسبب برنامج أسلحتها النووية.