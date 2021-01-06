الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش يحضر تنصيب بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن متحدث باسم جورج دبليو بوش، أن الرئيس الأمريكي الأسبق سيحضر حفل تنصيب جو بايدن في واشنطن في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال فريدي فورد في تغريدة على "تويتر" :إن "الرئيس والسيدة بوش ينتظران بفارغ الصبر العودة إلى الكابيتول لحضور مراسم أداء الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس اليمين الدستورية".



وفي الواقع فإن الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتّحدة هنّأ بايدن على فوزه في الانتخابات منذ الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولفت المتحدّث إلى أنّ حفل أداء اليمين الدستورية هذا سيكون الثامن الذي يحضره الرئيس الجمهوري الأسبق وعقيلته، شدّد على أنّ "مشاهدة الانتقال السلمي للسلطة هو سمة مميّزة لديموقراطيتنا لا تتقادم أبداً"، في انتقاد يكاد يكون صريحاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات ولم يعلن حتى اليوم ما إذا كان سيحضر مراسم تنصيب خلفه.

يأتي ذلك فيما يكتنف الغموض المكان الذي سيتواجد فيه دونالد ترامب في آخر أيامه رئيسًا لأمريكا مع استعداد طائرة رسمية استخدمها بالماضي للتوجه إلى إسكتلندا.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الطائرة الرسمية، التي استخدمها ترامب في الماضي، من المقرر أن تتجه إلى إسكتلندا قبل يوم على تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ترامب لا يزال متمسكًا برفض قبول هزيمته الانتخابية، حتى إنه تم الإمساك به وهو يقنع مسؤولي الانتخابات بـ"العثور" على آلاف الأصوات الإضافية، ويشجع مؤيديه على التجمع ليوم "جامح" من الاحتجاجات، الأربعاء، الذي من المقرر أن يصادق فيه الكونجرس على النتيجة.