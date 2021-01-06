كورونا في 24 ساعة| انخفاض الإصابات وانتشار السلالة الجديدة.. وتحذير من "الصحة العالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، خروج 813 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كما تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

انخفاض لليوم الخامس.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الثلاثاء

نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة

أستاذ فيروسات: وعي المواطن بالتدابير الاحترازية هو اللقاح الآمن للوقاية من كورونا

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

تعمل طوال الأسبوع.. ننشر أسماء 34 مركزًا للتطعيم بلقاح كورونا بكافة المحافظات

أصيبت بكورونا.. وفاة رئيسة تمريض مستشفى العبور في كفر الشيخ

إيران تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ يونيو

الصين تؤكد أنها منفتحة على التعاون الدولي بشأن لقاح كورونا

المكسيك تعتزم تطعيم كل السكان فوق الستين عامًا

مجانا لهذه الفئة.. الصحة: لقاح كورونا أولوية للقطاع الصحي ومرضى الأورام

تعمل طوال الأسبوع.. ننشر أسماء 34 مركزًا للتطعيم بلقاح كورونا بكافة المحافظات

5 أشياء يجب القيام بها أثناء انتظار لقاح كورونا

واشنطن بوست: السلالات الجديدة من كورونا تجعل توزيع اللقاح عاجلا

لاتفيا تعتزم تمديد إجراءات الإغلاق حتى 25 يناير

فرج عامر يوضح لمصراوي حقيقة إصابة لاعبي سموحة بكورونا

موظفو الرعاية الصحية بالسويد يهددون بالإضراب عن العمل وسط تفاقم أزمة كورونا

مناطق إسبانية تعيد فرض الإغلاق مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا

مستشارو الصحة العالمية يحذرون من تمديد الفترة بين جرعتي اللقاح

سلطنة عمان تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

بريطانيا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا