احتجاجات طلابية في تركيا ضد الرئيس التركي.. تفاصيل

شهدت مدينة إسطنبول، اشتباكات وأحداث عنف بين طلاب إحدى الجامعات وقوات الشرطة التركية. ونظم طلاب في جامعة البوسفور (بوغازيسي) المرموقة بمدينة إسطنبول، احتجاجات إثر تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسا جديدا للجامعة. ووقعت اشتباكات متفرقة بين طلاب الجامعة والشرطة التركية، حيث استخدمت الأخيرة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وعين أردوغان السبت الماضي، الرئيس الجديد للجامعة مليح بولوت، الذي ترشح عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بزعامة أردوغان في الانتخابات البرلمانية لعام 2015. ويحق لأردوغان تعيين رؤساء الجامعات، لكن الطلاب انتقدوا قرار اختيار رئيس ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وطالبوا بالحق في انتخاب رئيس للجامعة. وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، إن تمتع شخص بهوية سياسية ليس جريمة.