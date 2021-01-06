شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأمر بفرض حظر على 8 تطبيقات صينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء أمرا تنفيذيا يحظر المعاملات مع ثمانية تطبيقات صينية.

ومن بين التطبيقات التي استهدفها ترامب في أيامه الأخيرة في منصبه ، خدمات الدفع "علي باي" و"ويت تشات باي".

وجاء في الأمر أن "وتيرة وانتشار" تطبيقات معينة وبرامج أخرى في الولايات المتحدة "طورها أو يتحكم فيها أشخاص" في الصين "ما زالت تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".

ولن يكون الأمر التنفيذي ساريا لمدة 45 يوما كالمعتاد ، حيث ستنتهي رئاسة ترامب في 20 يناير مع تنصيب خليفته ، جو بايدن، ثم يقع على عاتق إدارة بايدن تنفيذ الأمر أو إلغائه.