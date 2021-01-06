رسالة "مفزعة" تهدد الكونجرس.. ما محتواها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، الأربعاء، النقاب عن أن رسالة صوتية "مفزعة" مصممة إلكترونيًا تلقتها أبراج مراقبة في عدد من المطارات بمدينة نيويورك وضواحيها.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن الرسالة مفادها بأن "طائرة مدنية سوف تصطدم بمبنى الكونجرس الأربعاء مع انعقاد جلسة الكونجرس للمصادقة على الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني".



وأضافت "سي بي إس" أنه جرى إبلاغ قادة البنتاجون والأجهزة الأمنية بهذا الحادث.

وتابعت الشبكة الأمريكية أن التسجيل الصوتي مصمم ومهندس إلكترونيًا ولا يقف وراءه أيُّ مشتبه فيه، فيما تجري السلطات تحقيقات واسعة.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فإن التسجيل لا يستند إلى تهديدات جدية، وجرى إيصاله بعد اختراق أنظمة الاتصالات في عدد من أبراج المراقبة في مطارات نيويورك.

وقبيل الذكرى الأولى لمقتل سليماني، تصاعدت نبرة التهديدات القادمة من إيران للانتقام لمقتله، حيث وجه الحرس الثوري تهديدا جديدا إلى الولايات المتحدة.

وقال إسماعيل قاآني، خليفة سليماني في منصبه، إن مقتل العسكري الأبرز في إيران في هجوم أمريكي "لن يثني طهران عن المقاومة"، في ظل تصاعد التوترات مع اقتراب ذكرى الضربة التي نفذت بطائرة مسيرة.

وأضاف "لعله يبرز أفراد يردون على جريمتكم من داخل بيوتكم".

وقتل سليماني في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، في استهداف جاء على خلفية اتهام سليماني من جانب واشنطن بأنه العقل المدبر لهجمات شنتها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران على قوات أمريكية بالمنطقة.