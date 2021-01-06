راسلت والي بنك المغرب.. فيدرالية النقل السياحي تدق ناقوس الخطر

جدة - عبدالحي حسين - طالبت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بإنقاذ وكالات النقل السياحي من الإفلاس والتدخل لتأجيل سداد قروضها.

وقالت الفيدرالية في رسالة وجهتها إلى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن وكالات النقل السياحي بالمغرب تواجه خطر الإفلاس التام بسبب استمرار تداعيات أزمة كورونا وبسبب الضغوط التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، مشيرة إلى أن الأمر وصل ببعضها إلى جر المقاولات إلى القضاء.

وكشفت الرسالة أن مقاولات النقل السياحي شبه متوقفة عن العمل منذ ما يزيد عن 9 أشهر بسبب تأثير الجائحة على القطاع السياحي، وأن كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة مازالت مستمرة، مما يجعل أداء أقساط الديون والحفاظ على مناصب الشغل من المستحيلات في هذه الوضعية.

فضلا عن هذا، تشير الفيدرالية في رسالتها إلى أن الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض طالبت مقاولات عدة للنقل السياحي بإرجاع العربات، وهددت بحجزها دون أي سند قانوني.