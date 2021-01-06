الأمطار تغرق شوارع الدار البيضاء وتساءل وضع البنية التحتية للمدينة

جدة - عبدالحي حسين - ساعات قليلة من الأمطار، كانت لتغرق عددا من شوارع العاصمة الإقتصادية للمملكة؛ حيث غمرت المياه، بعض الأحياء والشوارع، عقب ساعات من تهاطل الأمطار.

وعجزت قنوات الصرف الصحي عن تحمل قطرات الأمطار، ما أدى إلى فيضانات أربكت السكان، في بعض شوارع وأحياء “الحي المحمدي”، إضافة إلى بعض الأحياء في منطقة “كاليفورنيا” و”باشكو” و”سيدي معروف”.

وعبر عدد من البيضاوين عن تذمرهم واستياءهم من هشاشة البنية التحتية في مدينة بحجم الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة.

ويشار إلى أن المدينة تشهد تساقطات مطرية هامة اليوم الثلاثاء، وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تهب رياح محلية قوية، وزخات رعدية، أحيانا، في عدد من الأقاليم، ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية بعد غد الخميس.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن رياحا محلية قوية ستشمل أقاليم الحوز، وشيشاوة، والجديدة، إضافة إلى الصويرة، وآسفي، وسيدي بنور، واليوسفية، غدا، وستصل، بعد غد، إلى أقاليم الحوز، والحسيمة، وأسا الزاك، والجديدة، والصويرة، وطنجة، وتطوان.

أما الزخات القوية من الأمطار، والتي قد تكون رعدية، فستشمل الجديدة، والنواصر، وبرشيد، إضافة إلى تازة، وطنجة، والصويرة، اليوم، وغدا، وبعد غد.