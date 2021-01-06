محمد الفلاح - بالتزامن مع مصادقة الكونجرس على هزيمته.. ترامب يلقي خطابا لأنصاره المحتجين

الأربعاء 6 يناير 2021

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنّه سيلقي خطاباً في واشنطن، الأربعاء، أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر احتجاجاً على جلسة يعقدها الكونجرس للمصادقة رسمياً على هزيمته.



وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "سأتّحدث في تجمّع أنقذوا أمريكا غداً في إيلليبس".

ودعا ترامب أنصاره إلى "المجيء باكراً" إلى ساحة إيلليبس الواقعة جنوب البيت الأبيض، مبديا ثقته بأن "حشوداً ضخمة" ستشارك في هذه التظاهرة.

رغم مرور أكثر من شهرين على الانتخابات، لا يزال الرئيس الجمهوري الذي تنتهي ولايته بعد أسبوعين يرفض الإقرار بهزيمته أمام خصمه الديموقراطي، متذرعا بأن الانتخابات "سرقت" منه بواسطة عمليات تزوير كثيرة فشل في تقديم أيّ دليل على حصول أيّ منها.

وفشل ترامب في إقناع المحاكم والمسؤولين عن سير الانتخابات في الولايات بمزاعمه هذه، لكنه نجح في أن يزرع الشكّ في عقول قسم من أنصاره الجمهوريين.