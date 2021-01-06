شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء أنها سجلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، مقارنة مع 33 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن تسع إصابات لوافدين من الخارج. وأضافت أنها سجلت 20 إصابة في إقليم خبي وإصابة واحدة العاصمة بكين وإصابة واحدة في إقليم لياونينغ وإصابة واحدة في إقليم هيلونغجيانغ.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 64 حالة إصابة خالية من الأعراض، صعودا من 37 حالة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87215 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.