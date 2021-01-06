العيسى: «اتفاق العلا» إنجاز خليجي وعربي وإسلامي يعزز وحدة الصف

وصف أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، «اتفاق العلا» بالإنجاز الكبير «خليجياً وعربياً وإسلامياً»، مؤكداً أنه «معزز لوحدة الصف وتماسكه ويلقي بظلاله الخيّرة على الجميع».

وهنأ الدكتور العيسى في بيان صادر اليوم (الثلاثاء)، قادة وشعوب دول مجلس التعاون على «اتفاق التضامن» الذي شهدته «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» في محافظة العلا السعودية.

وثمّنت الرابطة باسم علماء الأمة الإسلامية المنضوين تحت مظلتها العالمية عالياً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولقادة دول الخليج على تحقيق تلك الخطوة التاريخية، مقدمة الشكر إلى كل من دعم هذا المنجز الأخوي الكبير.

ودعا أمين عام الرابطة الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وقادة دول مجلس التعاون خير الجزاء، وأن يوفق المسيرة الخليجية إلى ما تصبو إليه من ازدهار واطراد دائم في إطار لُحْمتها وأخوتها وتعاونها.

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