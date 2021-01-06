شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح: العراق مستباح والدولة مخترقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى بلورة عقد سياسي جديد يمكن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة. وبحسب ما أورده تلفزيون «الإخبارية» العراقية أمس (الثلاثاء)، قال صالح إن أمام العراق تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة، أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة بعيداً عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم، والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت. وأضاف أن هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم، مشدداً على أنه لا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة، ولن تستقيم أوضاع البلاد من دون أن يكون شعبه سيد نفسه بعيداً عن أي وصاية أو تدخل خارجي. وأفاد برهم صالح بأن العراق المستقل صاحب السيادة الكاملة هو قرار وإرادة تلتزم بمرجعية الدولة والدستور، وهو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات، مؤكدا أنه لا يمكن القبول أن يكون العراق ساحة صراع الآخرين أو منطلقا للعدوان على أحد.

