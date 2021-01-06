شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: توزيع 17 مليون جرعة لقاح وتطعيم 4.8 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تطعيم أربعة ملايين و836469 شخصا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح أمس الثلاثاء، كما تم توزيع 17 مليونا و20575 جرعة.

وأضافت أن تلك الأرقام تشمل لقاحي كل من شركة مودرنا وتحالف فايزر-بيونتك وأن أرقام التطعيم والتوزيع كانت حتى الساعة التاسعة صباح أمس الثلاثاء بتويت شرق الولايات المتحدة.

كانت الإحصاءات التي نشرتها المراكز في الرابع من يناير، قد أشارت إلى تطعيم أربعة ملايين و563260 بالجرعة الأولى من اللقاحين وتوزيع 15 مليونا و418500 جرعة.

وذكرت المراكز أيضا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قفز بواقع 173915 حالة، مقارنة مع الإحصاء السابق، إلى 20 مليونا و732 ألفا و404 إصابات، بينما زاد عدد الوفيات 1800 إلى 352464 حالة.