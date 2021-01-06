صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يبدأ 2021 في وضع أقوى مما كان متوقعا

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي يبدأ عام 2021 في وضع أفضل مما كان متوقعا في 2020، لكن قفزة في الإصابات بكوفيد-19 وطفرات جديدة للفيروس تلقيان بظلالهما على التوقعات وتشيران إلى "شتاء قاتم".

وأبلغت‭ ‬جيتا جوبيناث محطة تلفزيون‭ ‬(سي إن بي سي) "ما هو صحيح الآن أننا نبدأ العام عند نقطة أقوى بعض الشيء مما توقعناه في 2020 وهو شيء جيد... لكننا نشهد الآن سباقا بين الفيروس واللقاحات وإلى أن نتجاوز هذا، أعتقد أن هذه فترة صعبة في الوقت الحالي."

ومن المتوقع أن يعًدل صندوق النقد توقعاته للاقتصاد العالمي في 26 يناير كانون الثاني. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، توقع الصندق أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي العالمي 4.4 بالمئة في 2020 يعقبه نمو 5.2 بالمئة في 2021 .

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