كوريا الشمالية.. الحزب الحاكم يعقد أول مؤتمر عام منذ 5 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في بيونج يانج، أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، في حدث هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات.

وقالت "وكالة الأنباء الكورية المركزية"، إن "المؤتمر العام الثامن لحزب العمال الكوري افتُتح في بيونج يانج، وهذا هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات، والثامن فقط في تاريخ كوريا الشمالية، ويتوقع أن يشهد إقرار خطط اقتصادية وسياسية جديدة .



ويأتي انعقاد المؤتمر قبل أسبوعين من تسلّم جو بايدن مفاتيح البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج منذ وصول المحادثات بين الرئيس دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى طريق مسدود.

وتراجع اقتصاد كوريا الشمالية بشكل كبير بسبب العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج بسبب برنامجيها النووي والصاروخي، وزادت من الوضع سوءاً جائحة كوفيد-19 والفيضانات التي حدثت في البلاد خلال الصيف.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، فإن كيم استعرض في مستهل المؤتمر العام "النجاحات الرائعة التي حققها الحزب والشعب"، لكنه "قام أيضاً بتحليل الأخطاء التي ظهرت في الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الخمسية".

وكوريا الشمالية التي تعاني من سوء إدارة اقتصادية مزمن، ألغت في العام الماضي خطة سابقة قبل أن يخلص اجتماع للحزب عقد في أغسطس/ آب إلى أن "أهداف تحسين الاقتصاد الوطني تأخرت بشكل كبير".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أمر كيم بمبادرة على مستوى البلاد لمدة 80 يوماً لتحفيز الاقتصاد قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب وتضمّنت خصوصاً زيادة ساعات العمل وإعطاء العمال واجبات إضافية.

واتبعت إجراءات مشابهة قبل المؤتمر السابع عام 2016، الذي شهد الإعلان عن خطة اقتصادية جديدة مدتها خمس سنوات سبقتها تعبئة جماهيرية استمرت 200 يوم.