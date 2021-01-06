شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: أي تحرك لتصفية الخلافات يعزز الجامعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”:

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت أمس الثلاثاء، بمدينة العلا السعودية، مؤكداً أن أي تحرك فاعل يؤدى إلى تصفية الأجواء العربية، ويصب في صالح النظام العربي الجماعي، هو محل ترحيب، ويعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها. ولفت في تصريحاته، عقب مشاركته في أعمال القمة، ووزعتها الأمانة العامة للجامعة، إلى أن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت، وتحقيق التوافق بين الأخوة، مشيراً إلى أن الخلافات العربية تخصم من الأمن القومي، وينبغي تجاوزها في أقرب وقت.