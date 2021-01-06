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أبو الغيط: أي تحرك لتصفية الخلافات يعزز الجامعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”:

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بمخرجات قمة ، التي عقدت أمس الثلاثاء، بمدينة العلا ، مؤكداً أن أي تحرك فاعل يؤدى إلى تصفية الأجواء العربية، ويصب في صالح النظام العربي الجماعي، هو محل ترحيب، ويعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها. ولفت في تصريحاته، عقب مشاركته في أعمال القمة، ووزعتها الأمانة العامة للجامعة، إلى أن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت، وتحقيق التوافق بين الأخوة، مشيراً إلى أن الخلافات العربية تخصم من الأمن القومي، وينبغي تجاوزها في أقرب وقت.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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