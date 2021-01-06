شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع «اتفاق العلا» وتشدد على حتمية البناء عليه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إن سامح شكري، وزير الخارجية غادر السعودية عائداً إلى أرض الوطن، بعد أن قام بالتوقيع على «بيان العلا» الذي أكد التضامن والاستقرار.

وأضافت الخارجية أن ذلك يأتي في إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي، وتوجههم نحو تكاتف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم.

وأكدت الخارجية حتمية البناء على هذه الخطوة المهمة، من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي، ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، انطلاقاً من علاقات قائمة على حسن النوايا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وشددت الخارجية المصرية على أن القاهرة تقدر وتثمّن كل جهد مخلص بذل للتقريب بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية.