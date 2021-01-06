شكرا لقرائتكم خبر عن ناخبو جورجيا يقترعون مجدداَ.. وأمريكا تحبس أنفاسها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد حملة استثنائية شارك فيها الرئيسان الأمريكيان، المنتهية دونالد ترامب، والمنتخب جو بايدن، توجّه سكان ولاية جورجيا إلى صناديق الاقتراع، أمس الثلاثاء، لاختيار عضوي الولاية في مجلس الشيوخ، في انتخابات فرعية سيكون لها تأثير حاسم على ولاية الرئيس الديمقراطي الجديد.

تنافس للسيطرة على الكونجرس

وبدأ الناخبون التصويت، أمس الثلاثاء، بدءاً من الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة بتوقيت جرينتش- الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات) في هذه الولاية الواقعة في الجنوب الأمريكي. ومن المتوقع أن تكون النتائج متقاربة وقد لا تعرف بشكل نهائي قبل أيام.

وأنفق نحو 500 مليون دولار في هذه الحملة الانتخابية، كما أن الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته، توجها، أمس الأول الاثنين إلى الولاية لدعم مرشحي حزبيهما.

إذا تمكن المرشحان الديمقراطيان جون أوسوف ورافاييل وارنوك من هزم السيناتورين الجمهوريين ديفيد بيردو وكيلي لوفلير، فسيكون مجلس الشيوخ الجديد تحت سيطرة الديمقراطيين.

وبالتالي، عند وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، سيتمكن من الاعتماد على كونجرس ديمقراطي بالكامل لإنجاز برنامجه.

تغيير مسار أو إنقاذ؟

وأعلن بايدن، الاثنين، خلال تجمع انتخابي في أتلانتا: «هذه الولاية لوحدها يمكنها أن تغير المسار، ليس فقط للسنوات الأربع المقبلة؛ بل للجيل القادم».

وقال الرئيس الجمهوري الذي ما زال يرفض الاعتراف بهزيمته بعد أكثر من شهرين على الانتخابات، مخاطباً مؤيديه: «إن هذه الانتخابات الفرعية قد تكون، فرصتكم الأخيرة لإنقاذ أمريكا كما نحبه». وعلى الرغم من الضغوط التي يمارسها ترامب وسخطه المستمر، يؤكد المسؤولون الجمهوريون في جورجيا أن فوز بايدن مثبت.

لكن في دالتون، المعقل الريفي والمحافظ في شمال غربي جورجيا، قال أنصار ترامب الذين قدموا لرؤيته مساء الاثنين إنهم مقتنعون بأنه فاز بالرئاسة ونددوا بعمليات تزوير واسعة النطاق لم يتم التحقق منها.

تكهنات صعبة

ويخوض عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان الانتخابات من موقع الأوفر حظاً نظرياً في هذه الولاية المحافظة. ولو أنه لم يفز بالجولة الأولى، فقد حقق ديفيد بيردو نسبة أصوات قريبة من 50 في المئة ضد جون أوسوف. أما كيلي لوفلير فيمكن أن تستفيد من تجيير كبير للأصوات من منافس جمهوري قسم الدعم في الجولة الأولى ضد رافاييل وارنوك الذي حل أولاً.

لكن الديمقراطيين يأملون في فوز مدفوع بانتصار بايدن في هذه الولاية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، في سابقة منذ عام 1992. وهم يأملون خصوصاً بحشد كبير للناخبين السود، وهو أمر أساسي لفوز المرشحين الديمقراطيين. ويمكن أيضاً أن يمتنع الجمهوريون المعتدلون أو الناخبون المستقلون عن التصويت بسبب كل هذه الاتهامات بالتزوير.

يذكر أن أكثر من ثلاثة ملايين ناخب من أصل ما يقرب سبعة ملايين ناخب مسجل صوّتوا مبكراً، وهو رقم قياسي لانتخابات فرعية لعضوية مجلس الشيوخ في جورجيا.

من الصعب بالتالي التكهن بنتيجة هذا السباق، لاسيما في ظل استطلاعات نادرة تظهر أن النتائج متقاربة.

شغب على هامش اعتماد شرفي

ويجتمع الكونجرس اليوم الأربعاء، لتسجيل تصويت الناخبين رسمياً لصالح بايدن (306 مقابل 232 من أصوات كبار الناخبين). وإن كانت نتيجة هذا الإجراء الدستوري الذي عادة ما يكون مسألة شكلية بسيطة، ليست موضع شك، إلا حملة ترامب سعياً لإبطال نتائج الانتخابات تضفي على هذا اليوم طابعاً خاصاً. وعلى الرغم من اعتراف بعض الشخصيات الجمهورية البارزة ومن بينها زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أخيراً بفوز بايدن، فما زال بإمكان ترامب الاعتماد على الدعم الراسخ لعشرات البرلمانيين.

في مجلس النواب كما في مجلس الشيوخ (140 نائباً و12 سيناتوراً)، وعد هؤلاء بالتعبير عن اعتراضاتهم اليوم الأربعاء، وإعادة طرح مزاعم التزوير داخل مبنى الكابيتول.

ووجه ترامب أمس الأول الاثنين، تحذيراً مبطناً إلى نائبه مايك بنس الذي يقع على عاتقه إعلان بايدن فائزاً في الرئاسة الأمريكية. وقال: «آمل ألاّ يخيب نائب رئيسنا العظيم آمالنا»، مضيفاً: «إذا خيب آمالنا، فسأحبه بقدر أقل».

رسالة رؤساء أكبر الشركات

كما طالب أكثر من 170 من رؤساء كبريات الشركات الأمريكية في رسالة مشتركة، أعضاء الكونجرس بالمصادقة على انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة خلال الجلسة المرتقبة اليوم لإقرار نتائج الانتخابات، مشددين على أهمية الانتقال السلمي والهادئ للسلطة. (وكالات)