شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأمريكية تهدد بمعاقبة المراكز المتباطئة في إعطاء التطعيمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون في قطاع الصحة بالولايات المتحدة، إن أكثر من ثلثي لقاحات كورونا التي جرى شحنها داخل الولايات المتحدة، وإجماليها 15 مليون جرعة، لم يُستخدم، فيما تعهد حاكما ولايتي نيويورك وفلوريدا بمعاقبة المستشفيات التي لا تسرع بإعطاء التطعيمات. وقال آندرو كومو حاكم نيويورك، إنه ينبغي على المستشفيات استخدام اللقاحات في غضون أسبوع من تسلمها وإلا ستواجه غرامة أو خفض إمداداتها في المستقبل، وذلك قبل ساعات من الإعلان عن أول إصابة في نيويورك بسلالة متحورة من الفيروس أسرع انتشاراً كانت قد ظهرت أول الأمر في بريطانيا. وقال كومو «لا أريد اللقاح في مبرد (ثلاجة) أو مجمداً، أريده في ذراع أي شخص». وأضاف «إذا كنتم لا تقومون بهذه الوظيفة فإن هذا يثير تساؤلات عن كفاءة تشغيل المستشفيات».

واستخدمت مستشفيات نيويورك في المجمل أقل من نصف جرعات اللقاح المخصصة لها حتى اليوم، لكن أداءها متباين حسبما قال كومو.

وفي فلوريدا، التي يعطي مسؤولوها لكبار السن الأولوية في التطعيم باللقاح على العديد من العاملين في الوظائف الضرورية، أعلن الحاكم رون ديسانتيس سياسة تخصص بموجبها الولاية المزيد من الجرعات للمستشفيات التي تستخدم اللقاح بوتيرة أسرع. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن فلوريدا استخدمت أقل من ربع الجرعات التي حصلت عليها، وهي في المجمل 1.14 مليون جرعة. وأضافت المراكز أن الحكومة الاتحادية وزعت أكثر من 15 مليون جرعة على الولايات والمناطق الأمريكية، لكن لم يُستخدم منها سوى حوالي 4.5 مليون جرعة.

رجال الإطفاء في فرنسا

وقررت الحكومة الفرنسية توسيع وتبسيط حملة التطعيم القومية في أعقاب الانتقادات التي طالت بطء هذه الحملة. وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن الحكومة ستسمح «في الأيام المقبلة» للفرنسيين الراغبين في التطعيم بالتسجيل لتحديد موعد «عبر الإنترنت». وتابع فيران «بحلول نهاية يناير /كانون الثاني، سنسمح بتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاماً (...) المقيمين في المنزل» لافتاً إلى أنه يريد «توسيع وتسريع وتبسيط» الحملة.

وأوضح وزير الصحة أن العدد بذلك «يبلغ 5 ملايين شخص» معلناً عن توسيع حملة التطعيم لتشمل رجال الإطفاء ومقدمي الرعاية المنزلية الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فيما كانت تقتصر على المقيمين في دور المسنين ومقدمي الرعاية الذين لا تقل أعمارهم عن 50 عامًا. وتابع فيران «سأزيد أيضًا الطلبات على اللقاحات على المستوى الأوروبي للتمكن من زيادة وتيرة وكثافة تسليم مخصصات فرنسا وأوروبا»

أطول حملة تطعيم في العالم

وتواصل الهند استعداداتها لبدء برنامج تطعيم الأسبوع المقبل يهدف إلى تحصين 300 مليون شخص بحلول يوليو/ تموز فيما ستكون واحدة من أطول حملات التطعيم في العالم ضد الفيروس. وقال وزير الصحة الهندي راجيش بوشان إن السلطات أعدت نحو 29 ألف منشأة تخزين وتبريد في مختلف أرجاء البلاد. وقال في مؤتمر صحفي رداً على موعد بدء حملة التطعيم «القرار النهائي ستتخذه الحكومة».

وأعطت هيئة الرقابة على الأدوية في الهند يوم الأحد الموافقة النهائية على الاستخدام الطارئ للقاحين، منهما اللقاح الذي طورته شركة أسترا زينيكا مع جامعة أكسفورد.

من جانب آخر، أفاد مسؤولون وأطباء في لبنان أن مستشفيات رئيسية تخطت طاقتها الاستيعابية مع ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير خصوصاً خلال فترة الأعياد، وعن حاجة عدد أكبر من المصابين لدخول أقسام العناية المركزة. وقال رئيس قسم الطوارئ في مستشفى أوتيل ديو في بيروت «الوضع اليوم كارثي، سواء لناحية عدد المصابين الذين يتدفقون إلى الطوارئ أو سوء حالاتهم». (وكالات)