شكرا لقرائتكم خبر عن الدول الأوروبية تدخل مرحلة الإغلاق الثالث منذ تفشي «كوفيد - 19 » والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت بريطانيا أمس الثلاثاء، ثالث عزل عام لمواجهة مرض كوفيد-19 حيث صدرت تعليمات للسكان بالبقاء في المنازل، فيما دعت الحكومة لبذل جهد كبير وأخير على مستوى البلاد للسيطرة على فيروس كورونا قبل أن يغير التطعيم الجماعي المعادلة. وحثت السلطات السكان على العمل من المنزل ما لم يتعذر ذلك. وستظل كافة مرافق الضيافة والمتاجر غير الأساسية مغلقة، كما ستُلغى كافة الأنشطة الرياضية باستثناء مسابقات المحترفين. ومع إغلاق المدارس تم تعليق امتحانات نهاية العام الضرورية لانتقال التلاميذ إلى المرحلة التعليمية الأعلى.

تسري الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء بوريس جونسون على إنجلترا، لكن أسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية أعلنت فرض إجراءات مماثلة. ورفض وزير الدولة مايكل غوف تحديد موعد لرفع القيود التي ستستمر ستة أسابيع، محذراً من «أسابيع بغاية الصعوبة». وستتم مراجعة الإجراءات اعتباراً من 15 فبراير، كما قال. وأضاف «أعتقد أنه من الممكن القول إنه مع دخولنا مارس، سيكون بإمكاننا رفع بعض من تلك القيود، لكن ليس بالضرورة كلها».

4 مليارات للتكيف مع العزل

وأرجأ جونسون زيارة كانت مقررة إلى الهند في وقت لاحق هذا الشهر في أعقاب تفاقم الأزمة الصحية وقال متحدث باسم الحكومة إن «رئيس الوزراء تحدث إلى نظيره الهندي ناريندرا مودي مؤكداً أهمية بقائه في المملكة المتحدة» ليتسنى له التركيز على الاستجابة الداخلية للفيروس. وقدمت بريطانيا حزمة بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) لدعم الشركات التي تكافح للتكيف مع العزل العام الثالث.

وتقول الحكومة إنها تسعى لتطعيم كافة نزلاء دور رعاية المسنين والقائمين على رعايتهم وكل من يتجاوز عمره 70 عاماً وجميع أفراد الأطقم الطبية العاملة في مكافحة الفيروس وموظفي الرعاية الاجتماعية فضلاً عن الفئات الأكثر عرضة للمرض بحلول منتصف فبراير/ شباط.

ألمانيا في وضع صعب

وتستعد ألمانيا بدورها لتمديد القيود المفروضة على التنقلات إلى ما بعد العاشر من يناير، وتشمل القيود المرتبطة بهذا الإجراء الولايات الألمانية ال16.

وكانت ألمانيا تعتبر قدوة في أوروبا في احتواء الفيروس، خلافاً لبريطانيا، غير أنها تعاني بشدة تفشي الموجة الثانية خصوصاً في شمالها، وتخطت حصيلتها للمرة الأولى ألف وفاة يومية في 30 كانون الأول/ديسمبر وارتفع عدد الإصابات الإجمالية إلى أكثر من 34 ألف وفاة من أصل حوالي 1775 إصابة منذ بدء انتشار الوباء.

وأياً كان الوضع في ألمانيا، فهو لا يقارن بفرنسا حيث تواجه حملة التطعيم بطئاً شديداً ما انفك يواجه حملات انتقادات لاذعة من المعارضة. وتحت ضغوط شديدة من الرئيس إيمانويل ماكرون، وعدت الحكومة الاثنين بتكثيف عمليات التلقيح بشكل سريع على أن تشمل جميع مقدمي الرعاية الصحية المعرضين للإصابة، وليس فقط المقيمين في دور المسنين. في هذه الأثناء، يبقى مستوى الإصابات مقلقاً مع تسجيل حوالي «عشرة آلاف حالة في اليوم»، وفي ظل هذه الأوضاع، من المستبعد إعادة فتح المقاهي والمطاعم في 20 يناير كما كانت الحكومة تتوقع، فيما تخلت المواقع الثقافية عن إعادة فتح أبوابها مع بدء السنة الجديدة.

تلاميذ إيطاليا

وقررت إيطاليا تأجيل إعادة فتح المدارس الثانوية إلى 11 بدلاً من 7يناير، في إطار تجديد التدابير لمواجهة كوفيد-19، فيما أعربت منظمة غير حكومية عن قلقها من تسرب آلاف الطلاب من المدرسة بعد شهور من التعلم عن بعد. كما مددت إيطاليا الحظر المفروض على التنقل بين مختلف المناطق حتى 15 يناير.

من جانب آخر، أصيب الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان (67 عاماً) بفيروس كورونا المستجد خلال وجوده في بريطانيا لإجراء جراحة في قدمه، وأكد متحدث باسم الحكومة ظهور أعراض الإصابة بكورونا لدى الرئيس بعد العملية، مضيفاً أن نتائج فحص ساركيسيان جاءت إيجابية واضطر الرئيس إلى دخول الحجر الصحي وسيواصل أداء مهامه عن بعد.

(وكالات)

سلطنة عُمان تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة

قالت وزارة الصحة بسلطنة عُمان، أمس الثلاثاء، إن «السلطنة سجلت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، والتي ظهرت في بريطانيا، وكانت لمواطن عائد من هناك». وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن المواطن ظهرت عليه أعراض تنفسية أثناء وجوده في الحجر الصحي، على الرغم من أن نتيجة فحصه لدى وصوله كانت سلبية. وأعادت عُمان فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر/كانون الأول بعد إغلاق دام أسبوعاً كإجراء احترازي. وتلزم السلطنة الوافدين إليها عبر كافة مطاراتها بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من مرض «كوفيد 19». (وكالات)