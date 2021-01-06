شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتوزيع اللقاحات على مراكز مختلفة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

قال المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، في مقابلة بثها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في معرض الإجابة عن عدد من الأسئلة حول لقاح «كوفيد-19»، إنه وبتوجيهات من القيادة الرشيدة استطاعت الإمارات ومدينة دبي أن تتخذ خطوات عالية المستوى، ما أهلَ القطاع الصحي أن يكون قطاعاً له بنية عالية وقدرة جيدة على استيعاب الحالات المصابة بكوفيد-19 ومواجهتها، وأن دبي تمكنت من سرعة التعافي، وإعادة الحياة إلى طبيعتها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف: إن حكومة دبي اتبعت سياسات وقائية؛ من بينها توفير اللقاحات بصورة سريعة، ووفق المعايير العالمية؛ لأن الإمارات من أوائل الدول في العالم التي توفر اللقاحات وبشكل مجاني لكافة المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن هيئة الصحة بدبي، أعدت خطة كاملة لتوزيع اللقاحات على مراكز مختلفة في أرجاء دبي، كما تمت إتاحة حجز المواعيد عبر تطبيق الهيئة الذكي والخط الهاتفي الساخن؛ وذلك ضمن عدة إجراءات؛ للتسهيل على راغبي أخذ اللقاح، مشيراً إلى أن أولوية أخذ اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم وأفراد خط الدفاع الأول والعاملين في بعض الوظائف الحيوية، كما تسعى الهيئة إلى تطعيم كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بشكل سريع.