شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن الخطوات الجديدة للاشتراك فى مشروع العلاج 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شبانه سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الخدمات العلاجية بالنقابة تسير على أعلى مستوى وأن المجلس بأكمله حريص على أن تزداد وترتقى بما يتلائم مع الظرف الصعب الحالى نتيجة هذا الوباء المنتشر كوفيد 19.

وأضاف محمد شبانه فى بيان له، أن التفهم الكامل لحالة القلق التى تنتاب بعض الزملاء بعد الإعلان عن سداد الرسوم النقابية سواء الإشتراك السنوى أو العلاج او رسوم استخراج الكارنيه إليكترونيا عبر فورى، مشيرا الى أنها كانت الحل المثالى للظرف الحالى حتى وإن تأخر الاشتراك خمسة أو ستة ايام وإنما حماية الزملاء وصحتهم وعافيتهم أهم وأبقى من كل وأى شىء.

ولفت شبانه الى تفهمه الكامل لانتقاد البعض و أنه يعلم أنه نتيجة لقلق فى ظرف صعب، مؤكدا أنه لا توجد أى أزمة على الإطلاق ومشروع العلاج يسير اقوى من الماضى ان شاء الله، متابعا: "ستجهز الخدمة وتنطلق نهائيا خلال 24 ساعة بمشيئة الله وفق ما أكده المسئولون بشركة فورى ، كما وجب شرح أن الاتجاه الى فورى كان سريعا بعد مشهد الازدحام فى الأيام الأربعة التى فتحنا فيها الاشتراك قبل انطلاق العام الجديد، ولا قدر الله لو تواجد اى زميل مصاب بالفيروس فسيكون هناك المئات معرضون للاصابة وهو ما لا يمكن سنسامح أنفسنا عليه ومن هنا كان قرار المجلس".

ونوه الى انه كان الأسهل أن يستمر الاشتراك بالنقابة حتى تنطلق خدمة فورى وليصاب من يصاب دون أن يغضب أو يزعل زميل ووقتها ما كان ليلومنا احد، مضيفا :"ولكن أمانة المسئولية تحكمت ووجدت ان تعرضى شخصيا للانتقاد فى مقابل سلامة الزملاء هو اقل شىء يمكن أن افعله بحكم اننى السكرتير العام والمعنى بتطبيق قرارات المجلس، فلم أزعل وأكملت المهمة وان شاء الله خلال ساعات سينتهى الامر برمته، وعلى الرغم من أن البعض اعتبره وكأنه صداما او نزاعا ووصل عند القليل لتحويلها الى معركة الا أن الأمور بالنسبة لى لم تزد عن كونه اجراء لصالح الزملاء والزميلات وصحتهم وحياتهم هم وذويهم ولست ابدا مستاء من احد او فى قلبى مثقال غضب".

وأعلن محمد شبانه عن بعض الخطوات جاءت كالاتى:

اولا : اعتبار بطاقة اشتراك العلاج 2020 ( الكارنيه) سارى المفعول حتى الأول من فبراير عام 2021 تحسبًا لأى تأخير او ظروف خارجة او اى شىء يتأخر الزميل عن الاشتراك بسببه وكذلك ليطمئن الجميع وسيتم ابلاغ كل معامل الإشاعات والتحاليل بذلك ولكن استمارات التحويل نفسها ستكون 2021.. مع استمرار خدمة منح الزملاء استمارات التحويل للمستشفيات او التحاليل او الاشعات عبر الواتس اب حتى يتم الاشتراك .

ثانيا : اليات التعامل من خلال فورى ستكون كالآتى :

1- التعامل برقم القيد و الاسم .

2- يمكن سداد اشتراك مشروع العلاج للزملاء الصحفيين ( مشتغلين و تحت التمرين ) .

3- يمكن الاشتراك بخدمات العلاج للعام 2021، بجدول المعاشات والوفاة .

4- يمكن سداد اشتراكات النقابة حتى اربعه سنوات من 2017 وحتى 2020 وما قبل ذلك سيكون عن طريق النقابة .

5- يمكن استخراج كارنية النقابة لعام 2021 .

6- فى حـــــالة اضــــــافة افراد جدد للاشــــتراك بمشروع العلاج ضمن اسر الزملاء الصحفيين يمكن ارسال المستندات الـــــداله على ذلك على واتــس رقم ( 01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 )، وذلك بعد سداد الاشتراك بالعدد المطلوب وصورة قيمة السداد بالاشتراك .

7- يمكن ارسال المستندات الخاصة بالمشتركين الجدد او التعديلات بإضافة افراد او حذف أفراد او اي تعديلات او إضافة مواليد على مشروع العلاج على ارقام خدمات الواتس اب السابق ذكرها بعد سداد قيمة الاشتراك وصورة قسيمة السداد .

8- الزملاء الذين سددوا عن طريق فورى يتاح لهم بعد اربعة ايام من السداد الحصول على الكارنيهات اما بالتوصيل للمنازل بمقابل مادى ، او سيستلم مندوب من كل مؤسسة لتوزيعها او من مقر النقابة بالحروف الأبجدية وسيعلن عنها وعن أيامها وبإجراءات احترازية مشددة وبطبيعة الحال استلام الكارنيهات فى ظرف مغلق وقته الزمني لا يذكر قياسا بإجراء كل الخطوات داخل المبنى.

9- كما قلت يتم توفير ميزة توصيل هذه المستندات الى الزملاء بمحل اقامتهم اذا ارسلوا بياناتهم وعناوينهم وسددوا رسوم خدمة التوصل لفورى على ان يتم ارسال صورة قسيمة السداد على خدمة واتس اب على الارقام السابق ذكرها.

10- يمكن للزملاء بجدول المعاشات إرسال مستنداتهم على رقم الواتس تحديدا (01095118336)