شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تستمر لجان الإخوان الإلكترونية فى بث الشائعات؟.. قيادى سابق بالجماعة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لماذا تستمر جماعة الإخوان الإرهابية فى بث الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية، منذ سقوطها إزاء ثورة 30 يونيو، سؤال يطرح نفسه بقوة وخاصة مع تصاعد الشائعات التى تنفيها بشكل يومى مؤسسات الدولة.

طارق البشبيشى القيادى السابق بجماعة الإخوان، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية أجاب على هذا التساؤل، قائلا: "الإخوان الآن لا يملكون شيئا على الأرض إلا الميديا والمليشيات الإلكترونية، بعدما فقدوا تماما وجودهم على الأرض، وتنظيم الإخوان شيطان هذا العصر الذى يوسوس للمواطنين ويفرق بينهم".

وأضاف "البشبيشى" فى تصريحات لـ"الخليج 365": "الشائعات والكذب والتدليس والتزييف كلها أسلحة الشيطان التى تستخدمها جماعة الإخوان"، مضيفا: "مصر صمدت أمام الإرهاب والتحريض الخارجى، ولذلك لجأت جماعة الإخوان الإرهابية إلى حروب الجيل الرابع أو الخامس والتى هى أسلحة هذا العصر، وأصبحت الجماعة الإرهابية لا تمتلك إلا سلاح الشائعات".

وتابع: "هناك من ينفق على اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، ويعتقد أنهم لازالوا متواجدين على أرض الواقع"، مضيفا: "الكذب عقيدة عند الإخوان والجماعة عبارة عن جهاز كذب عملاق، وكبيرهم هو الذى علمهم الكذب حسن البنا كان أكبر كاذب فى تاريخ الجماعة، والإخوان تعتقد أن الكذب حلال وأنهم يكذبون وهم مستريحى الضمير طالما أن الكذب في مصلحة التنظيم".