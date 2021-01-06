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مجلس الأمن القومي الأمريكي يشيد بمخرجات قمة العلا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، مساء الثلاثاء، أن وحدة الخليج أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار المنطقة، مشيدًا بمخرجات قمة العلا الخليجية، حسبما ذكرت العربية.

وشدد المجلس المعني بالأمن القومي الأمريكي، على دعم شركاء واشنطن في الخليج في مرحلة جديدة من التعاون.

هذا وافتتحت قمة دول ، الثلاثاء في مدينة العلا ، بمشاركة أمير دولة قطر، عقب إعلان الرياض والدوحة إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بينهما، بعد ثلاث سنوات من المقاطعة، وأعلن الأمير في مستهل القمة أن الدول المشاركة وقعت بيانًا "لتأكيد التضامن والاستقرار".

وسُمّيت القمة بـ"قمة قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان وأمير الكويت اللذين وافتهما المنيّة العام الماضي.

ووقع المشاركون في القمة على بيان ختامي، في حضور مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، يتعلّق بالمصالحة العربية، لينهي رسميًا الأزمة مع قطر ويلم شمل وحدة التعاون العربي والخليجي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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