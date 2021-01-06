قطر: قمة العلا جاءت لتعزيز أواصر التآخي وترسيخ حسن الجوار

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبرت وزارة الخارجية القطرية أن قمة العلا الخليجية جاءت تغليبا للمصلحة العليا وتعزيزا لأواصر التآخي، وترسيخا لحسن الجوار والاحترام المتبادل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ترحب دولة قطر ببيان "العلا" الذي أعلن على هامش اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الثلاثاء".

وأضافت: "يأتي اللقاء في هذه اللحظة الحاسمة امتدادا لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي وتغليبا للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب، مرسخا لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل".

وتابعت: "وحدة الصف الخليجي لطالما كانت أولوية لدولة قطر وإعادة لحمة

شعوب المنطقة على قائمة مساعي الدولة، ونتطلع إلى تحقيق طموحات الشعوب نحو مزيد من التضامن والنمو والاستقرار".

واعتبرت أن بيان القمة يعد مكملا للجهود الرامية والصادقة التي قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي استكملها حضرة خلفه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأضافت: "لا يفوتنا أن نثمن أيضا جهود الولايات المتحدة الأمريكية المبذولة في تقريب وجهات النظر"