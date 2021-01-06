فرنسا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت فرنسا يوم الثلاثاء 20489 إصابة جديدة بكورونا لتلامس ضعفي حصيلة الثلاثاء الماضي التي بلغت 11395، وأكثر من 5 أمثال حصيلة الاثنين البالغة 4022 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن المتوسط المتحرك لسبعة أيام ارتفع إلى 15171 يوميا، وهو الأعلى منذ 24 نوفمبر.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 2.68 مليون، في سادس أكبر

حصيلة في العالم.

وسجلت وفيات الفيروس في فرنسا 867 حالة ليبلغ إجمالي الضحايا 66282، في سابع أكبر حصيلة في العالم.

واقترب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 85.7 مليون حتى صباح اليوم وفق أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز"

الأمريكية . وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 85 مليونا و 654 ألف حالة.. فيما تجاوز عدد المتعافين 48.1 مليون، وتجاوز إجمالي الوفيات المليون و 853 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.