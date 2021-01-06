اسكتلندا: لن نستقبل ترامب للعب الجولف وقيود كورونا تشمله

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن أن أي زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اسكتلندا للعب الجولف لن يسمح بها، وأن قيود كورونا المرعبة في بلادها تنسحب عليه كغيره.

وقالت ستورجون إنه ليس لديها فكرة عن خطط سفر ترامب، مشددة على أن قواعد الإغلاق في البلاد التي تمنع دخول معظم الزوار تنطبق أيضًا عليه.

وأضافت: "لا نسمح بالدخول إلى اسكتلندا دون هدف أساسي في الوقت

الحالي، وهذا ينطبق على ترامب تمامًا كما ينطبق على أي شخص آخر".

وذكرت صحيفة "صندي بوست" أن ترامب يخطط لزيارة اسكتلندا على متن طائرة عسكرية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني لصحيفة The Hill: "هذا الأنباء ليست دقيقة. الرئيس ترامب لا يخطط للسفر إلى اسكتلندا".

واقترب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

من 85.7 مليون حتى صباح اليوم وفق أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية . وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 85 مليونا و 654 ألف حالة.. فيما تجاوز عدد المتعافين 48.1 مليون، وتجاوز إجمالي الوفيات المليون و 853 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.