أسكتلندا: كنا أسرع من حكومة جونسون في مواجهة كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - دافعت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن عن قرار إدراج دور العبادة في الإغلاق العام الجديد، وقالت إن أسكتلندا كانت أسرع من حكومة بوريس جونسون في مواجهة أزمة كورونا.

وقالت ستورجون: مواجهة أزمة كورونا إحدى نقاط الخلاف بين اسكتلندا والمملكة المتحدة، لكننا قررنا التصرف في وقت مبكر جدا مما سمح لنا بالسيطرة على الوباء.

وأضافت: "نحاول التصرف بحذر قدر المستطاع في الوقت الحالي لوقف تدهور هذا الوضع أكثر

من ذلك"، مشددة على أنه من واجبها اتخاذ إجراءات حاسمة، بما في ذلك إغلاق الكنائس، حتى لو كانت هذه القرارات لا تحظى بشعبية.ووصف أساقفة الروم الكاثوليك إجبار الكنائس على الإغلاق بأنه قرار تعسفي وغير عادل، مشيرين إلى أنه يسمح لأماكن العمل والرياضة النخبة بمواصلة العمل، بينما تغلق الكنائس.

واقترب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في

أنحاء العالم من 85.7 مليون حتى صباح اليوم وفق أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية . وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 85 مليونا و 654 ألف حالة.. فيما تجاوز عدد المتعافين 48.1 مليون، وتجاوز إجمالي الوفيات المليون و 853 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.