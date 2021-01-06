الأوروبي يتمسك بالاتفاق النووي

وقد أعلنت الحكومة الإيرانية أمس رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، متجاوزة بفارق كبير النسبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 عند 3,67%.
وصرح متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، للصحفيين في بروكسل بأن هذه الخطوة تعد «انحرافًا خطيرًا» عن التزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة «الاتفاق النووي».
واستطرد: «لكننا سنضاعف الجهود للحفاظ على هذا الاتفاق»، مضيفًا أن هذه هي النية المعلنة لجميع الأطراف.
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