الأوروبي يتمسك بالاتفاق النووي

صرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بأن التكتل ينظر بـ«قلق عميق» إلى قرار إيران رفع مستويات تخصيب اليورانيوم، إلا أنه سيكثف جهوده للحفاظ على الاتفاق النووي.

وقد أعلنت الحكومة الإيرانية أمس رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، متجاوزة بفارق كبير النسبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 عند 3,67%.

وصرح متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، للصحفيين في بروكسل بأن هذه الخطوة تعد «انحرافًا خطيرًا» عن التزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة «الاتفاق النووي».

واستطرد: «لكننا سنضاعف الجهود للحفاظ على هذا الاتفاق»، مضيفًا أن هذه هي النية المعلنة لجميع الأطراف.