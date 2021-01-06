مقتل 6 أشخاص في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو

وأوضحت مصادر محلية أن عنصرين من ميليشيا الدفاع الذاتي المحلية، وثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم في الهجوم، وأصيب عدد آخر، مضيفة أن المهاجمين أشعلوا النار أيضا في ممتلكات تعود للسكان قبل الفرار.
وأكدت وسائل إعلام محلية وقوع الهجوم، مشيرة إلى أن الجيش بدأ عملية تمشيط في المنطقة.
يذكر أنه منذ عام 2015 أصبحت بوركينا فاسو هدفًا لهجمات إرهابية.
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