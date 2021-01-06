الملك سلمان تلقى اتصالاً من أمير الكويت الذي هنأه بنجاح “قمة العلا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هنأه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون التي عقدت في العُلا.

وأثنى أمير الكويت خلال الاتصال، على حرص العاهل السعودي على تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهاً بما تحقق من نجاح في قمة العُلا، وعده إنجازاً خليجياً وعربياً سيُعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.

وقد بادل العاهل السعودي أمير دولة الكويت التهنئة بما تحقق من نجاح في قمة العلا، معبراً عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.