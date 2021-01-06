الهيئة الوطنية للصحافة تنعى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف الأسبق

كما تتقدم الهيئة بخالص التعازي للكاتب الصحفي صلاح منتصر في وفاة ابن شقيقه، داعيه المولي عز وجل أن يلهم آلة وذويه الصبر والسلوان.

‏وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيساً وأعضاءً وعاملين، قد نعت من قبل المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.