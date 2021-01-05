22 حكم إعدام في غزة خلال 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت معطيات حقوقية فلسطينية، أن الجهاز القضائي الذي تديره حماس، أصدر حكمًا بالإعدام هو الأول هذا العام، بعد 22 حكمًا بالإعدام في 2020.

وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له، أن محكمة بداية شمال غزة، أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن (ف، ن)، (32) عاماً، من سكان مخيم جباليا، بعد إدانته في جريمة قتل.

ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في العام 2021 في قطاع غزة.

وأكد المركز الحقوقي أن العام الماضي قد شهد ارتفاعا في عدد أحكام الإعدام الصادرة في القطاع حيث بلغت 22 حكماً، منها 17 حكماً من محكمة البداية، وخمسة أحكام من محاكم الاستئناف تأييداً لأحكام سابقة.

وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (237) حكماً، منها (207) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.

ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (149) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

وأشار المركز الحقوقي أن السلطة الفلسطينية نفذت منذ تأسيسها (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.



ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

وامتنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005.

وطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.

