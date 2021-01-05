ولي العهد السعودي يلتقي أمير قطر.. بحث تعزيز العمل الخليجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر.

واستعرض اللقاء الذي جرى في قاعة مرايا بمدينة العلا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.



وجاء اللقاء عقب القمة الخليجية الـ41 والتي عقدت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، والتي تعد القمة الـ66 منذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي مايو/ أيار 1981.

ووقّع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، في قمتهم بالسعودية، "بيان العلا" الذي أكد على "التضامن والاستقرار".

وجاء التوقيع في اختتام الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، التي أكدت ضرورة التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي.

أما البيان الختامي لقمة العلا فأكد فيه قادة الخليج، حرصهم على تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون.

وشدد قادة الخليج، على أهمية عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعقب انتهاء القمة ومغادرته السعودية، أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما والوفد المرافق له أثناء مشاركته في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد أمير قطر في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد إثر مغادرته محافظة العلا بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه، مؤكدا أن نتائجه الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، سائلا الله أن يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم ورخاء في ظل قيادتها الحكيمة.