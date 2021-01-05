موجز الخليج 365 للتكنولوجيا.. أرقام تاريخية لفيسبوك والجاسوس البريء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

سجلت منصة واتساب رقمًا قياسيًا في ليلة رأس السنة الجديدة حيث كان الناس يتطلعون للبقاء على اتصال بالرغم من التباعد الاجتماعي.

كشف تسريب عن تفاصيل جديدة لهاتف شركة "وان بلس" الصينية الجديد OnePlus 9 Pro المرتقب.

تم تسريب نسخة من تطبيق تجري عليه مايكروسوفت اختبارات، ليحل محل تطبيق Outlook الموجود حاليا لبرامج ويندوز، والمخصص لخدمات البريد الإلكتروني.

حذرت وكالة متخصصة في الاتصالات الشبكية من خطورة الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت والتي قد تتجسس على المستخدم، من بينها ألعاب الأطفال الذكية.