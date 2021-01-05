موجز الخليج 365 للسيارات.. "كمامة هوندا" وموديلات عسكرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

عاد قطاع السيارات في ألمانيا للمؤشرات السلبية مرة أخرى، مع إعادة فرض قيود جديدة للحد من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها مجموعة من السيارات التي أثبتت قوتها في العمل كطراز مدني، وخصصت منها أيضا نسخا للخدمة العسكرية.

كشفت شركة هوندا (عملاق صناعة السيارات اليابانية) عن ابتكار فلتر هواء جديد يمكنه القضاء على الفيروسات.

كشفت بي إم دبليو الألمانية عن النسخة الأحدث من طراز M8 جران كوبيه عالي الأداء الذي سيطرح في 2021.

تطرح جييب خلال أيام قليلة النسخة الأحدث من طراز جراند شيروكي "تراك هوك" بمواصفات وقدرات هائلة.

قدرات هائلة تتميز بها شاحنات "بيك أب" مثل عزم السحب، وحمل الأوزان، والدفع الرباعي، ما يجعها المفضلة لدى اقتحام الطرق الوعرة.