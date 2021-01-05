اسكتلندا: كنا أسرع من حكومة جونسون في مواجهة كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دافعت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن عن قرار إدراج دور العبادة في الإغلاق العام الجديد، وقالت إن اسكتلندا كانت أسرع من حكومة بوريس جونسون في مواجهة أزمة كورونا.

وقالت ستورجون: مواجهة أزمة كورونا إحدى نقاط الخلاف بين اسكتلندا والمملكة المتحدة، لكننا قررنا التصرف في وقت مبكر جدا مما سمح لنا بالسيطرة على الوباء.

وأضافت: "نحاول التصرف بحذر قدر المستطاع في الوقت الحالي لوقف تدهور هذا الوضع أكثر من ذلك"، مشددة على أنه من واجبها اتخاذ إجراءات حاسمة، بما في ذلك إغلاق الكنائس، حتى لو كانت هذه القرارات لا تحظى بشعبية.

ووصف أساقفة الروم الكاثوليك إجبار الكنائس على الإغلاق بأنه قرار تعسفي وغير عادل، مشيرين إلى أنه يسمح لأماكن العمل والرياضة النخبة بمواصلة العمل، بينما تغلق الكنائس.