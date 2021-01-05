شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طائرات مسيّـرة مزودة بكاميرات مراقبة في «أم قصر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق ضبط طائرات مسيّرة تحمل كاميرات مراقبة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة جنوبي العراق. وذكرت الهيئة في بيان، أمس، أنه تم ضبط حاوية حجم 40 قدماً تحتوي على طائرات مسيّرة تحمل كاميرات مراقبة مخالفة لضوابط الاستيراد َوالمنجزة معاملتها الجمركية خلافاً للضوابط من قبل لجنة الكشف الجمركي في بوابة البصرة في الميناء.

وأضافت، أنه تم ضبط الحاوية خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري في هيئتنا بعد ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود الطائرات المعدة للتهريب والمخبأة خلف البضاعة المصرح بها.

وأكدت الهيئة، أنه تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الجمارك لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

من جانب آخر، جدد الرئيس العراقي برهم صالح تأكيده أن هناك حاجة إلى عقد سياسي جديد يمكّن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة، يعالج الأخطاء المتراكمة التي أدت إلى تصدع منظومة الحكم القائم.

وقال صالح في كلمة له وزعها مكتبه الإعلامي: «لن يتحقق ذلك من دون الإصلاحات ومعالجة مكامن الخلل، من أجل تغيير واقع العراقيين وتحقيق حياة كريمة تليق بهم». وأضاف: «هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم، فلا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة، ولن تستقيم أوضاع البلاد من دون أن يكون شعبه سيد نفسه بعيداً عن أي وصاية أو تدخل خارجي».

تحديات جسيمة

وأوضح، أن العراق المستقل ذو السيادة الكاملة هو قرار وإرادة تلتزم بمرجعية الدولة والدستور.

ورأى أن أمام العراق تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة، أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة بعيداً عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم، والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت.

في سياق منفصل، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أمراً بتجميد عمل مستشاره هشام داوود وفتح تحقيق معه، وفقاً لمسؤول حكومي، إثر تصريحات أدلى بها واعتبرها سياسيون موالون لإيران مسيئة للمسؤول العسكري الإيراني قاسم سليماني.