شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الجهات التطوعية في مهرجان ضواحي9 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أشادت دائرة شؤون الضواحي والقرى بكافة الجهود التطوعية التي أسهمت في إنجاح مهرجان ضواحي 9 بعد أن شهد نجاحاً لافتاً خلال فترة تنظيمه في حدائق المنتزه بالشارقة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الدائرة لتكريم الجهات التطوعية المشاركة في المهرجان في أعقاب إسدال الستار عن فعاليات المهرجان.

وقام الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى وعبد الله سليمان الكابوري مدير إدارة شؤون المجالس بتكريم الجهات التطوعية المشاركة المتمثلة في جمعية فرسان الإمارات التطوعية وبرنامج ساند (البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ) وفريق بصمة زايد التطوعي.

وأشاد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي بجهود كافة الجهات التطوعية التي تقاطرت للمساهمة في إنجاح مهرجان ضواحي. وأعرب عن تقديره لهذا الحس المجتمعي الذي يغلف به مجتمع الإمارات لاسيما في إمارة الشارقة من تضافر كافة الجهود لتقديم جهودها وأعمالها للمساهمة التطوعية في فعاليات الدائرة وتحديداً في مهرجان ضواحي مؤكداً أن تلك الجهود التطوعية تمثل طاقة المجتمع الثانية التي تشكل دعماً ومساندة لكافة الفعاليات المجتمعية.