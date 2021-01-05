شكرا لقرائتكم خبر عن منخس يلتقي ضباط المسار الجدد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

التقى العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، مع ضباط المسار الجدد الملتحقين بإدارة مراكز الشرطة الشاملة في رأس الخيمة، ناقلاً لهم تحيات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ومرحباً بتواجدهم ودمجهم مع مرتب مراكز الشرطة برأس الخيمة، مؤكداً أن هذه المرحلة ستتيح لهم اكتساب العديد من الخبرات والمعارف في العمل الشرطي والامني، كما ستعزز مداركهم الشرطية، وتعزز الحس الامني لديهم، وترفع مستوى شعورهم بالمسؤولية الأمنية والمجتمعية.

كما تم خلال اللقاء نقل توجيهات قائد عام الشرطة اللواء علي عبد الله بن علوان إلى ضباط المسار الجدد، بشأن ضرورة التحلّي بالقيم المؤسسية لوزارة الداخلية.