شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تستعد لجائزة «دبي للأداء المتميز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - ”الخليج 365”

عقدت اللجنة العليا للتميز المؤسسي في إقامة دبي، اجتماعاً برئاسة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بدبي، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، وبحضور مساعدي المدير العام، وفريق الدعم الفني برئاسة العقيد عبدالصمد حسين نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل، لمناقشة جاهزية إقامة دبي للمشاركة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الدورة الـ23.

وجرى خلال الاجتماع استعراض معايير ومحاور جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، وشرحاً عاماً للفئات الجديدة التي تتضمنها الجائزة، كما تم عرض أفضل الممارسات المبتكرة والمؤشرات الريادية والتنافسية التي حققتها إقامة دبي في كل المحاور، إضافة إلى عرض جهود إقامة دبي خلال أزمة «كوفيد-19».

وقال اللواء المري مدير عام إقامة دبي: «إننا مستعدون للمشاركة في جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لهذا العام، ستكون إن، شاء الله، مشاركة استثنائية، وسنثبت للجميع قدرتنا على التجديد والتميز حتى إن كانت هناك تحديات، لأننا تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن لا شيء مستحيل.. ونتمنى للجميع التوفيق».

من جانبه، قال العقيد عبدالصمد حسين: «متابعة اللواء محمد المري ونائبه، وتواجدهما المستمر في ميادين العمل كانت بمثابة الحافز لنا لمواصلة مسيرة التميز في العمل».