شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال تحاول الفرار من «قواعد كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمثل العارضة زارا هولاند (25 عاماً)، ملكة جمال بريطانيا السابقة، اليوم الأربعاء، أمام محكمة في باربادوس، الدولة الأرخبيل الواقعة في منطقة الكاريبي، بعدما انتهكت القرارات المتعلقة بفيروس «كورونا»، وحاولت الفرار عبر المطار.

وتواجه هولاند غرامة كبيرة وربما عقوبة السجن، بسبب اتهامها من طرف السلطات في باربادوس بانتهاك قوانين فرضت لاحتواء أزمة «كوفيد-19»، بحسب«سكاي نيوز» البريطانية.

وكانت ملكة الجمال البريطانية وصلت برفقة صديقها إلى الجزيرة في 27 ديسمبر الماضي، وخضعا لفحص «كورونا» مع إبلاغهما بأنه يتعين عليهما البقاء هناك حتى تعرف النتائج. وقالت وسائل إعلام محلية إن صديقها البالغ من العمر 25 عاماً ثبتت إصابته الفيروس، وهو في الحجر الصحي الآن. إلا أن الشرطة المحلية اكتشفت أن هولاند غادرت الفندق من دون إذن في 29 ديسمبر، وتم العثور عليها لاحقاً في المطار في محاولة على ما يبدو للفرار من البلاد.