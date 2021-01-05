شكرا لقرائتكم خبر عن 21218 زائراً لمهرجان حتا للعسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : سومية سعد

كشف المهندس داود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي عن نجاح مهرجان حتا للعسل بامتياز في نسخته الخامسة مسجلاً أرقاماً قياسية في كميات بيع العسل التي تجاوزت 21 طناً، ليصبح أجمل شتاء في العالم، وبلغ عدد الزوار 21 ألفاً و 218 زائراً ،في إطار دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، استراتيجية السياحة الداخلية الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى دولة الإمارات .

وقال الهاجري: يعد المهرجان حدثاً بارزاً يقصده الزوار من إمارات الدولة كافة وشارك فيه 40عارضاً ومنتجاً محلياً ومربياً للنحل، وشكل فعالية من الفعاليات التي اكتسبت أبعاداً مميزة لأجدادنا من مربي ومنتجي العسل في الدولة وشكل انعكاساً للكثير من القيم والتقاليد الإماراتية ، ليكون وجهة مثالية متكاملة لاستقطاب الزوار في مدينة حتا التي تضم مصنعاً للعسل وملكات النحل، وحديقة تمكِّن مرتاديها من التعرف إلى أساليب تربية النحل.

وأضاف «إن الهدف من المهرجان استقطاب الزوار لتعريفهم بجماليات مدينة حتا التي تتنوع فيها الطبيعة والتضاريس، وتشكّل بيئة مثالية لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية والاقتصادية التي يعد تربية العسل أحد أشكالها»، موضحاً أن مهرجان حتا للعسل هو نواة لمهرجان أكبر وأشمل خلال السنوات المقبلة، ويتجدد في الفترة نفسها من كل عام ، حيث يزداد عدد المشاركين والزوار.