شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى شقيق النائب عزت المحلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، شقيق النائب عزت المحلاوى، والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعى الدكتور على عبد العال، أيضا شقيق النائب صلاح شوقي عقيل، والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور على عبد العال، شقيق النائب محمد عبد الغنى، رئيس الحزب الناصرى سيد عبد الغني والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء أيضا، وكان النائب محمد عبد الغنى، قد نعى شقيقه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مؤكداً أن العزاء سيكون بالمدافن فقط، نظراً للظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".