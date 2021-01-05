شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الجمهورية يؤكد أهمية وجود إطار واضح بمصالحة العلا لتعزيز العمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية على مصالحة العلا، قائلا: لابد لكل خلاف أن يكون له حل، طالما نريد تحقيق المصالحة، وأن يكون هناك منهج وإطار واضح لتعزيز العمل العربى المشترك، وخاصة أنه لم تقدم دول الربيع العربى على المبادرة إلا من خلال استجابة لمعايير ومواصفات تحترم الأطراف بعضها البعض من أجل تعزيز هذا العمل المشترك.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أنه كان هناك تدخل من قطر فى الفترة الماضية فى شئون مصر، إلا أن مبادرة مصالحة العلا إيجابية وخاصة أن مصر دائما تصيغ علاقات دولية فى إطار احترام متبادل بين الدول الخارجية، والندية فى العلاقات.

وتابع أن استقبال الرئيس السيسى لوزير الخارجية الكويتى وضع إطار ومنهج للأهداف المصرية للمصالحة، وهناك نواية جيدة للمصالحة، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك إطار واضح لتعزيز العمل العربي المشترك.