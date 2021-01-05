المغرب يعلن عن ارتياحه لنتائج قمة العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ثمن المغرب، مساء الثلاثاء، جهود الكويت والدور البناء للولايات المتحدة في تجاوز الأزمة الخليجية، بين الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) وقطر، حسبما ذكرت العربية.

وأعرب المغرب في بيان لوزارة خارجيته، عن ارتياحه للتطورات الإيجابية بين السعودية وقطر والتوقيع على إعلان العلا.

افتتحت قمة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء في مدينة العلا السعودية، بمشاركة أمير دولة قطر، عقب إعلان الرياض والدوحة إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بينهما، بعد ثلاث سنوات من المقاطعة، وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مستهل القمة أن الدول المشاركة وقعت بيانًا "لتأكيد التضامن والاستقرار".

وسُمّيت القمة بـ"قمة قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان وأمير الكويت اللذين وافتهما المنيّة العام الماضي.

ووقع المشاركون في القمة على بيان ختامي، في حضور مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، يتعلّق بالمصالحة العربية، لينهي رسميًا الأزمة مع قطر ويلم شمل وحدة التعاون العربي والخليجي.