السويد تُعلن تسجيلها 32369 إصابة بكورونا منذ الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت إحصاءات هيئة الصحة السويدية، اليوم الثلاثاء، أن السويد قد سجلت 32369 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أقرب تحديث للبيانات في 30 ديسمبر.

كما قد سجلت السلطات 258 وفاة في نفس الفترة مما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 8985. وفقاً لـ الغد.

وتقول هيئة الصحة إن الإحصاءات خلال فترة أعياد الميلاد لا يُعتمد عليها بصورة مماثلة للأوقات الأخرى بسبب تراجع أعداد الفحوص وتأخر تسجيل الوفيات.

ويفوق معدل الوفاة بالفيروس بالنسبة لعدد

السكان في السويد بعدة مرات نظيره في الدول المجاورة لكنه أقل من المسجل في عدة دول أوروبية اتخذت إجراءات عزل عام.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة ، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن

النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، قبل أن يتسرب خارج حدود الصين لإحداث فوضى عالمية، مما تسبب في وفاة أكثر من 1.8 مليون شخص وانهيارات اقتصادية.