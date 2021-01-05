الهند تُعلن استعدادها لطرح لقاحات كورونا لنحو 300 مليون شخص

ياسر رشاد - القاهرة - صرح أكبر مسؤول طبي في الهند، أن البلاد تستعد الأن لكي تبدء برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الأسبوع المقبل يهدف إلى تحصين 300 مليون شخص بحلول يوليو فيما ستكون واحدة من أطول حملات التطعيم في العالم ضد الفيروس.

كما وقد أفاد وزير الصحة الهندي، راجيش بوشان، إن السلطات أعدت نحو 29 ألف منشأة تخزين وتبريد في مختلف أرجاء البلاد. وفقًا لـ سبوتنيك.

وقال في مؤتمر صحفي ردًا على موعد بدء حملة التطعيم "القرار النهائي ستتخذه الحكومة".

وأعطت هيئة الرقابة على الأدوية في الهند يوم الأحد الموافقة النهائية على الاستخدام الطارئ للقاحين للوقاية من فيروس كورونا، منهما اللقاح الذي طورته شركة أسترا زينيكا مع

جامعة أكسفورد مما أثار اهتمام دول نامية أخرى تبحث عن لقاحات.

وقال بوشان إنه لا يوجد حظر على تصدير اللقاحات موضحا تقارير إعلامية أفادت بأن الحكومة فرضت قيود لضمان تلبية الاحتياج المحلي أولا.

والهند أكبر منتج للقاحات في العالم وكان قطاعها للصناعات الدوائية يفرغ طاقات إنتاجية ويمضي قدما في استثمارات لدعم حملة تطعيم عالمية.

لكن الحكومة الهندية لم تعلن عن صفقات شراء مع أي من منتجي اللقاحين الحاصلين على الموافقة وهما بهارات بيوتك منتج اللقاح المحلي ومعهد سيروم الهندي منتج لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا. والآخر من صنع شركة

بهارات بيوتك المحلية.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضًا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، قبل أن يتسرب خارج حدود الصين لإحداث فوضى عالمية، مما تسبب في وفاة أكثر من 1.8 مليون شخص وانهيارات اقتصادية.